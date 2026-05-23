Лавров сравнил Армению и Украину в одном вопросе

Запад втягивает Армению в ошибочную логику против России ровно также, как и Украину. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, передает РИА Новости.

«Запад пытается растащить наших союзников, прежде всего начиная с наших соседей, как он это делал с Грузией, Молдовой, как сейчас он это делает с Украиной, как сейчас пытаются Армению втянуть в ту же логику ошибочную», — подчеркнул дипломат.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Ереван не будет ссориться с Москвой из-за несопоставимости масштабов двух стран. Он также прокомментировал недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Армению, рассказав, что не понимает претензии о приезде политика.