Лавров сравнил Армению и Украину в одном вопросе

Запад втягивает Армению в ошибочную логику против России ровно также, как и Украину. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, передает РИА Новости.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Ереван не будет ссориться с Москвой из-за несопоставимости масштабов двух стран. Он также прокомментировал недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Армению, рассказав, что не понимает претензии о приезде политика.