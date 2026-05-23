Война нового типа уже вовсю идет в Евразии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

"Действительно, говорить нужно точно совершенно о войне и точно совершенно о новой. Насчет ее мирового охвата мы сегодня, уверен, будем говорить. В Евразии она уже идет вовсю вслед за подготовленной Западом агрессией Украины против России с очередной попыткой ослабить нашу страну, выбить ее из числа ключевых мировых игроков", - сказал он.

