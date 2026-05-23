В Кремле прогнозируют участие в выборах в Госдуму 10-12 партий

Более половины российских партий смогут принять участие в выборах Госдумы девятого созыва. Такое мнение высказал на Всероссийском электоральном форуме начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

Он напомнил, что сейчас в стране 18 действующих партий, которые имеют право участвовать в выборах. Это количество может измениться, если "Гражданская платформа", чья деятельность приостановлена по инициативе Верховного суда, сможет добиться отмены этого решения.

Из этого количества 12 партий обладают думской льготой - могут выдвигать кандидатов и регистрировать списки без сбора подписей.

В Кремле считают, что в бюллетени попадут "где-то 10-12 партий".

"Вряд ли больше двух партий сумеют собрать подписи", - прогнозирует Харичев.

Напомним, выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся в сентябре этого года. Одновременно будут избраны главы 11 субъектов, новые составы 39 региональных законодательных собраний. А всего пройдет более двух тысяч кампаний разного уровня.