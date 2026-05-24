МИД: Россия поддерживает на рабочем уровне контакты с Украиной

Россия поддерживает с Украиной контакты на рабочем уровне. Об этом РИА Новости заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Контакты с украинской стороной поддерживаются на рабочем уровне", - сказал он.

Дипломат отметил, что между Россией и Украиной продолжаются обмены пленными, а также возвращение гражданских лиц. До этого чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что сейчас на переговорном столе нет предложения, которое было бы "хоть сколько-нибудь приемлемо" для России или Украины, однако появляется "новая энергия" для мирного процесса.

23 мая директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва открыта к переговорам на основе соглашений, которые были достигнуты в ходе встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Анкоридже.