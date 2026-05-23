Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила реакцию постпреда Латвии в ООН Саниты Павлюты-Десландес на удар ВСУ по Старобельскому колледжу в ЛНР с медсёстрами концлагеря Саласпилс, которые выкачивали у детей кровь для немецких солдат.

«Вот из таких, как представитель Латвии в ООН... в Саласпилсе набирали медсестёр, отбиравших у детей кровь для солдат Третьего рейха. Многие задавались вопросом: как женщина может оставаться равнодушной к детским страданиям? Теперь мы видим это воочию», — сказала дипломат «Известиям».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил европейских членов СБ ООН в глумлении над детскими жертвами.