В МИД России высказались о готовности к переговорам с Украиной

Директор Второго департамента стран Содружества Независимых Государств (СНГ) Министерства иностранных дел (МИД) РФ Алексей Полищук в беседе с РИА Новости высказался о готовности России к переговорам с Украиной по урегулированию конфликта.

«Россия всегда была и остается открытой к переговорам. Наша позиция хорошо известна и неизменна», — заявил Полищук.

Ранее же постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя пригласил украинского коллегу Андрея Мельника посетить Москву.

Дипломат также отметил, что президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп искренне стремится помочь в мирном урегулировании конфликта на Украине.