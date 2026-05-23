МИД РФ обвинил США в безрезультатности 11-й конференции по ДНЯО

Конференция по ДНЯО в третий раз подряд не смогла принять итоговый документ, сообщила пресс-служба МИД России 23 мая.

Как пояснили в дипведомстве, участникам 11-й Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия почти удалось согласовать проект документа ценой нескольких сложных компромиссов. Однако из-за жесткой позиции США и их союзников некоторые вопросы остались неурегулированными, поэтому текст так и не был вынесен на утверждение.

В российском министерстве иностранных дел также заявили, что серьезнейшим препятствием для решения стоящих перед форумом задач стала агрессия Израиля и США против Ирана, предпринятая под надуманным предлогом защиты режима нераспространения.

Председатель конференции, постпред Вьетнама при ООН До Хунг Вьет пояснил журналистам, что принял решение не выносить на голосование ни один из проектов, поскольку заранее стала очевидна их бесперспективность.

Обзорные конференции ДНЯО созываются каждые пять лет для мониторинга исполнения договора, в них участвуют 191 государство-участник. Принятие финального документа срывается уже в третий раз: в 2015 году его заблокировали Великобритания, Канада и США из-за разногласий вокруг создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, а в 2022-м – Россия, не согласившаяся с формулировками по Запорожской АЭС и Украине.