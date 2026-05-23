Представители ЕС в ООН не считают жителей России людьми, заявил Небензя

В ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций постоянный представитель Российской Федерации Василий Небензя выступил с заявлением в адрес ряда европейских делегаций.

Дипломат выразил возмущение тем, как отдельные представители европейских стран, судя по их риторике, фактически отказывают в праве называться людьми целым категориям граждан. Он задался вопросом, как можно было дойти до ситуации, при которой европейские политики не воспринимают в качестве людей ни детей и молодых студентов, пострадавших в Старобельске, ни жителей Донбасса, ни население России в целом.

"Как мы дожили вообще до того, что представители европейских стран не считают детей, молодых студентов в Старобельске, жителей Донбасса и в целом России людьми, - спросил дипломат. - Это, однако, лишает человеческого лица не их, а вас, сидящих в этом зале. Неужели вам самим не стыдно нести то, что мы сейчас слышим?"

Небензя резко ответил датскому постпреду в ООН из-за Старобельска

Как сообщил ранее в пятницу глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, удар ВСУ пришелся по зданию учебного корпуса и общежития, входящих в структуру Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Из данных, предоставленных следственными органами, следует, что атака была совершена ночью с применением четырех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В тот момент в общежитии находились 86 студентов и один сотрудник.

В результате происшествия ранения различной степени тяжести получили 39 несовершеннолетних, шесть человек погибли. По факту случившегося российскими правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

