В МИД России заявили «Известиям», что атака на детей в Старобельске стала свидетельством ответственности Киева и поддерживающих его стран за эскалацию конфликта и срыв политико-дипломатических попыток его урегулирования.

«Киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта», — заявили изданию.

Удар ВСУ по колледжу в Старобельске вызвал гнев на Западе

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад спонсирует Украину, которая на государственном уровне провозгласила в качестве целеполагания политику уничтожения детей. Она также отметила отсутствие международной реакции на удар по колледжу в Старобельске.