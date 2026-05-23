Киев после атаки по общежитию колледжа в Старобелське в Луганской народной республике (ЛНР) возьмет на себя ответственность за эскалацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Совершив злодеяние против детей в Старобельске, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта», — говорится в сообщении.

22 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что удар украинской армии по колледжу в ЛНР вновь продемонстрировал террористическую сущность и недоговороспособность Киева.

Путин осудил удар ВСУ по Старобельску

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Небензя подчеркнул, что атака по спящим детям в Старобельске является очередным свидетельством «трусливой, террористической, античеловеческой сущности» властей, которые, терпя поражение на поле боя, наносят удары «по святому» при попустительстве и замалчивании Западом этих преступлений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку чудовищной. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением. После происшедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее патриарх Кирилл заявил, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске не имеет оправданий.