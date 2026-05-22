Захарова удивилась "реакции" Запада на атаку ВСУ на колледж в ЛНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не видит реакции мирового сообщества на удар ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на RT.

По словам Захаровой, мировое сообщество игнорирует эту тему. Она также добавила, что речь идет о тех же самых организациях и СМИ, которые дают площадку Владимиру Зеленскому.

«Мы не видим реакции международного сообщества, профильных международных организаций, всех тех, кто занимается проблемами детства в виде неправительственных организаций, НКО или специализированных структур. Как будто этой темы нет. <...> Все это делается под видом защиты детства, но когда речь идет об убийстве детей, почему-то на этих самых международных площадках все отворачиваются и делают вид, что нет такой проблемы. А это не проблема, это трагедия современного мира», — заявила она.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа местного педагогического университета.