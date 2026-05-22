Президент России Владимир Путин назвал одну из важнейших задач России. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Путина, такой задачей является укрепление межнационального и межконфессионального единства России. Он также добавил, что эта задача может быть «наиболее важной» из всех текущих задач страны.

«Чрезвычайная важная задача, может быть, наиболее важная, одна из самых главных. Потому что, только укрепляя межнациональное и межконфессиональное единство, мы укрепим Россию», — заявил он во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

Путин добавил, что реализация этой задачи также является одной из самых сложных, из-за многообразия религиозных традиций народов России.

Ранее Путин заявил, что Россия пройдет через все испытания.