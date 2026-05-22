Лавров рассказал, с чем не может смириться коллективный Запад

Западные государства никак не могут смириться с существованием России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат принял участие во вторых Международных общественно-политических слушаниях по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

"Как и 200, как и 100 лет назад, Запад не может смириться с самим фактом существования России в качестве независимого субъекта, представляющего цивилизационную альтернативу", — сказал Лавров во время мероприятия.

Также он обратил внимание, что в публичном пространстве НАТО до сих пор витают мысли о "деколонизации" РФ. По словам министра, западные страны пытались втянуть Украину в Североатлантический альянс с одной целью — создать проблемы для существования российского государства, создать плацдарм для угроз безопасности РФ прямо на ее границах. И делалось это, несмотря на многолетние предупреждения со стороны Москвы, подчеркнул Лавров.

22 мая глава МИД РФ дал интервью для интернет-издания "Детская редакция". Беседуя с журналистами, он рассказал, что коллективный Запад создает общеевропейскую группу с целью физического нападения на Россию.