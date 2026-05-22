Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пройдет через все испытания. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время встречи с выпускниками программы «Время героев». Во время разговора он заявил, что сегодня Россия сталкивается с серьезными испытаниями.

«Мы пройдем через них, через все испытания пройдем. Нет никаких в этом сомнений», — заявил он.

Программа «Время героев» была запущена в 2024 году по инициативе Путина. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Ее цель — подготовка управленцев из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти.

Ранее Путин заявил, что Россия выступает за формирование международной системы равной безопасности.