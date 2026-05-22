Путин заявил, что Россия пройдет через все испытания
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пройдет через все испытания. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление он сделал во время встречи с выпускниками программы «Время героев». Во время разговора он заявил, что сегодня Россия сталкивается с серьезными испытаниями.
«Мы пройдем через них, через все испытания пройдем. Нет никаких в этом сомнений», — заявил он.
Программа «Время героев» была запущена в 2024 году по инициативе Путина. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Ее цель — подготовка управленцев из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти.
Ранее Путин заявил, что Россия выступает за формирование международной системы равной безопасности.