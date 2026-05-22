Удар ВСУ тремя волнами БПЛА по общежитию в Старобельске не мог быть случайностью, на это обратил внимание постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза всемирной организации.

«Удар не мог быть случайным: три волны беспилотников били в одно и то же место. Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве», — подчеркнул он.

По его словам, удар ВСУ по колледжу в ЛНР подтверждает недоговороспособность киевского режима.

Президент Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР террористической атакой киевской хунты.

По его словам, в результате удара украинских военных по колледжу в ЛНР погибли шесть человек.

Также глава государства сообщил, что атака ВСУ на общежитие в Старобельске произошла в три волны из 16 БПЛА.