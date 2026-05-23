Путин заявил, что Россия преодолеет все трудности

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия без сомнения пройдет через все испытания. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы пройдем <...> через все испытания пройдем. Нет никаких в этом сомнений», — сказал Путин в рамках встречи с выпускниками программы «Время героев».

22 мая Путин заявил, что участники программы «Время героев» должны составить костяк будущих управленцев, так как они доказали свою преданность Родине и готовность к самопожертвованию.

По словам Путина, участники спецоперации, ставшие участниками программы «Время героев», должны быть вне зависимости от вероисповедания и этнической принадлежности тем, что в народе называют «солью земли русской».

С 2024 года программа «Время героев», призванная помочь участникам СВО продолжить путь служения России, проводит Высшая школа госуправления президентской академии вместе с платформой «Россия – страна возможностей». За два года ее работы 70 из 82 выпускников были назначены на ответственные должности в систему государственного и муниципального управления, госкомпании и институты развития.

Ранее участника программы «Время героев» назначили зампредом правительства Ивановской области.