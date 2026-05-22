Президент России Владимир Путин осудил удар ВСУ по Старобельску.

По словам главы государства, удар по Старобельску — это проявление неонацизма. Это подтверждает террористический характер киевского режима.

ВСУ в ночь на 22 мая с помощью четырёх БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По последним данным Минздрава республики, число пострадавших выросло до 40.

Путин сообщил, что шесть человек погибли в результате удара.

По данным российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, под завалами могут быть до 18 детей.