МИД сделал заявление об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Луганской Народной Республике (ЛНР) пострадали 40 человек, 4 — погибли.

Об этом заявил МИД России в Telegram.

«Совершенный удар не мог быть случайным. Это была выдержанная в духе германских нацистов целенаправленная атака против гражданского населения. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участия в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов», — подчеркнули в ведомстве.

В Министерстве иностранных дел России призвали международные структуры и мировую общественность осудить действия Киева.