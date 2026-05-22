В России отреагировали на заявление Пашиняна о цене газа для Армении

Заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о невозможности России поднять цены на газ для Армении. В разговоре с «Лентой.ру» депутат напомнил, что в договоре прописываются обязательства обеих сторон.

«Выполняются ли эти все обязательства со стороны армянской стороны, не выполняются обязательства с армянской стороны, я не могу сказать. Но пытаться обманывать, пытаться и в Евросоюзе (ЕС), и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) тянуть — ну, это армянская хитрость», — заявил Чепа.

Он обратил внимание, что цены на газ, тем не менее, действительно зависят от договора.

Между тем депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что стоимость газа для Армении зависит только от решений ее руководства. Впрочем, он также обратил внимание, что цены на газ определяются долгосрочными контрактами, как и в случае с ценами на нефть.

По словам парламентария, несмотря на дружбу народов России и Армении, руководство последней проводит специфическую политику в отношении нашей страны.

Проблема в том, что в качестве условий ему ставят разрыв отношений с Россией. Похоже на ситуацию, когда человеку говорят: "Поругайся с тем, кто дает тебе хлеб, а мы за это подарим бусики" Александр Толмачев депутат Госдумы

Депутат напомнил, что премьер-министр Армении Никола Пашинян принимал «тех, кто вводит санкции против России». При этом, отметил Толмачев, Ереван пользуется преференциями соседа России и ее партнера.

«Одновременно он пытается вести свою игру с Европой, но однажды Армении придется выбрать сторону», — заявил Толмачев.

Ранее Пашинян заявил, что поставляемый в Армению российский природный газ не может подорожать для Еревана, даже если Москва захочет повысить стоимость топлива. Все дело в особенностях заключенного контракта. В документе, пояснил глава правительства, четко прописана конкретная стоимость поставок. Она не может измениться в долгосрочной перспективе. По этой причине, констатировал он, Армения защищена от ценовых спекуляций.