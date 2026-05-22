Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ в Старобельске

Москва запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за удара ВСУ по Старобельскому педагогическому колледжу и его общежитию в ЛНР, сообщил пресс-секретарь постоянного представителя России при организации Евгений Успенский.

«Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию... в Старобельске», — цитирует его РИА Новости.

ВСУ в ночь на 22 мая с помощью четырёх БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Изначально было известно о 35 пострадавших. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По последним данным Минздрава республики, число пострадавших выросло до 40.

В МЧС сообщали, что из-под завалов в Старобельске извлечено тело погибшего.

По данным российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, под завалами могут быть до 18 детей.