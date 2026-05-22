Лавров: Финляндия "отбросила все приличия", которые были при нейтральном статусе

Россия с удивлением наблюдает, как Финляндия "отбросила все приличия", которые были при соблюдении Хельсинки нейтрального статуса.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня же мы с удивлением наблюдаем, как Хельсинки отбросил все приличия, которые он под лозунгом нейтралитета соблюдал после Второй мировой войны. И сейчас Хельсинки выдвинулся в число главных русофобов с такой страстью, словно только и ждал этого момента. Тем самым совершил, я бы сказал, разворот Хельсинкского заключительного акта, вернувшись на стезю поддержки лагеря нацистов, на этот раз с киевским режимом на острие войны Запада с Россией", - сказал он на пленарном заседании Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.

По словам министра, тревожные тенденции нарастают на Крайнем Севере, где НАТО разворачивает свои программы милитаризации Арктики, превращая ее в потенциально конфликтное пространство.