В МИД России обвинили НАТО в попытках милитаризировать «территорию мира»

Североатлантический альянс в настоящее время разворачивает свои программы по милитаризации Арктики. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Российский дипломат высказался о действиях НАТО в ходе выступления на открытии пленарного заседания вторых Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии. По его словам, сейчас на Крайнем Севере «нарастают тревожные тенденции».

«НАТО разворачивает свои программы милитаризации Арктики, превращения ее в потенциально конфликтное пространство», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

19–20 мая президент России Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом. В том числе он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых главы государств приняли совместное заявление. В нем говорилось о беспокойстве Москвы и Пекина в связи с попытками Вашингтона и его союзников милитаризировать Арктику, а также о заинтересованности сторон в сохранении региона в качестве «территории мира и низкой военно-политической напряженности».