Путин: система равной безопасности должна гарантировать мирное решение проблем

Президент России Владимир Путин заявил, что система равной и неделимой безопасности должна гарантировать мирное и дипломатическое решение любых противоречий между странами. Его слова передает РИА Новости.

«Наша страна неизменно и настойчиво выступает в пользу формирования международной системы равной и неделимой безопасности, которая исключала бы методы диктата или силового давления и гарантировала мирное политико-дипломатическое решение любых межгосударственных споров и противоречий», — сказал он в приветствии участникам Вторых международных общественно-политических слушаний.

Кроме того, добавил он, эта система должна создавать условия для развития взаимовыгодного сотрудничества, основанного на общепризнанных и обязательных для всех правовых нормах.

18 мая помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер примет участие в саммите БРИКС, который пройдет 12-13 сентября в Нью-Дели.