Путин: система равной безопасности должна гарантировать мирное решение проблем

Путин заявил, что РФ выступает за формирование международной системы равной безопасности
Президент России Владимир Путин заявил, что система равной и неделимой безопасности должна гарантировать мирное и дипломатическое решение любых противоречий между странами. Его слова передает РИА Новости.
«Наша страна неизменно и настойчиво выступает в пользу формирования международной системы равной и неделимой безопасности, которая исключала бы методы диктата или силового давления и гарантировала мирное политико-дипломатическое решение любых межгосударственных споров и противоречий», — сказал он в приветствии участникам Вторых международных общественно-политических слушаний.
Кроме того, добавил он, эта система должна создавать условия для развития взаимовыгодного сотрудничества, основанного на общепризнанных и обязательных для всех правовых нормах.
18 мая помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер примет участие в саммите БРИКС, который пройдет 12-13 сентября в Нью-Дели.