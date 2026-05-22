Лавров: конфликт на Украине должен закончиться устранением угроз безопасности РФ
Украинский конфликт должен завершиться устранением угроз РФ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
"Мы добиваемся решения, которое, как сказал президент РФ, будет означать разрешение конфликта, которое снимет угрозы безопасности России с западного направления на длительную историческую перспективу", - сказал министр.
Лавров подчеркнул, что "это должно предполагать и устранение угроз, которые созданы усилиями киевского режима людям, живущим в Крыму, Донбассе, Новороссии и другим всем жителям бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, которым запретили разговаривать, думать, обучать детей на своем родном языке, как и исповедовать классическую религию своих отцов, дедов и всех других предков".