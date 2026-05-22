Украинский конфликт должен завершиться устранением угроз РФ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

"Мы добиваемся решения, которое, как сказал президент РФ, будет означать разрешение конфликта, которое снимет угрозы безопасности России с западного направления на длительную историческую перспективу", - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что "это должно предполагать и устранение угроз, которые созданы усилиями киевского режима людям, живущим в Крыму, Донбассе, Новороссии и другим всем жителям бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, которым запретили разговаривать, думать, обучать детей на своем родном языке, как и исповедовать классическую религию своих отцов, дедов и всех других предков".