Лавров обвинил Запад в попытках извратить представление о ходе СВО

Западная пропаганда всячески пытается извратить представление о ходе российской специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, стоит задача разъяснения широким общественным кругам того, что происходит в мире, и тех действий, которые Россия предпринимает для обеспечения защиты своих интересов.

Министр отметил, что сейчас она особенно актуальна, поскольку западная пропаганда всячески пытается извратить суть происходящего.

Ранее Лавров заявил о формировании общеевропейской ударной группы для физического нападения на Россию. Он подчеркнул, что страны Запада действуют под флагами нацизма и реваншизма.