Лавров: ЕС уже мало чем отличается от НАТО

Евросоюз уже почти ничем не отличается от НАТО, он превратился в подобие этого альянса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Евросоюз уже мало чем от НАТО отличается. Из некогда экономического блока, замышлявшегося для повышения благосостояния европейских граждан, он превратился в подобие Североатлантического альянса", - сказал министр на заседании комиссии генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Как подчеркнул Лавров, в ЕС уже выдвигаются идеи о том, что не нужно полагаться на НАТО. "Учитывая, что американцы остывают к своим обязательствам по защите Европы, - а вот давайте на базе Европейского союза создавать новый военный блок", - заметил глава МИД.