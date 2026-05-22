Однодневный государственный визит президента России Владимира Путина в Пекин завершился, однако переговоры ограничиваются не только официальной частью. Как сообщает «Царьград», лидеры двух стран могли в закрытом режиме обсудить проблему Приднестровья, а принятые главой РФ особые указы стали «головной болью» для Кишинева.

Радость для русских

15 мая Путин подписал указ №330 «О приеме в гражданство РФ жителей Приднестровья». Согласно документу, для жителей ПМР упрощается получение российского паспорта: больше не нужно подтверждение непрерывного проживания на российской территории, отменяются экзамены на владение русским языком, знание истории и базового законодательства страны.

Фактически, глава государства снял гипотетические бюрократические претензии как к уже получившим паспорта России жителям Приднестровья, так и для остальных соотечественников на территории бывшей Молдавской ССР.

Таким образом, Москва обозначила подход к решению сразу двух задач. Первая — восстановление единства российского народа, разделенного в результате распада СССР. Вторая — подача сигнала режиму Майи Санду в Молдавии, которая все больше усиливает давление на Приднестровье и вместе с ВСУ повышает угрозу для расположенного там миротворческого контингента России.

Беспокойство проявилось уже и в Киеве, и в Кишиневе. Молдавские власти незамедлительно осудили новый указ Путина, а Майя Санду дважды додумалась до «гениального». Сперва она сказала, что таким образом Путин хочет «заполучить больше людей» для конфликта с Украиной, а после высказала это вслух.

Однако подписанный президентом указ теряет едва ли не половину своей подлинной значимости, если упустить более раннее событие. 13 мая Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила законопроект, позволяющий главе государства использовать ВС РФ для защиты граждан страны, которые находятся за ее пределами при отсутствии у Москвы реальных юридических инструментов для защиты интересов россиян.

Репрессии против русских патриотов в Приднестровье являются «хрустальной мечтой» как Кишинева, так и Киева. Новая правовая норма позволит президенту реагировать на агрессию и показывает, какие варианты действий при таком сценарии проработали в Кремле.

Новый фронт СВО

Сочетания этих документов достаточно, чтобы Санду, Владимир Зеленский и их западные кураторы «притормозили» свои планы против Приднестровья. Вместе с тем телеканал отмечает, что если провести исторические аналогии, то впору задуматься о перспективах открытия второго фронта СВО.

Так, 24 апреля 2019 года Путин подписал указ о введении упрощенного порядка приема в гражданство РФ жителей ДНР и ЛНР. Теперь они стали регионами России. У законопроекта о применении силы для защиты граждан за рубежом также имеется «предок» — постановление Совфеда от 1 марта 2014 года, которое узаконило защиту людей в Крыму и стало главным из юридических оснований возвращения полуострова.

Весной 2026 года стало ясно: прежний гегемон в лице США достиг точки, когда его желания не совпадают с возможностями. После успешной венесуэльской операции президент Дональд Трамп начал войну против Ирана, в которой Вашингтон победить не смог. Другое крыло коллективного Запада, Европа, лишь недавно поняла, что Киев не справляется с задачей победить Россию. Теперь ЕС хочет вооружиться сам, однако дело это не быстрое.

В этот период открывается окно возможностей для России и Китая. Приднестровская проблема рано или поздно, но обязательно станет элементом украинского кризиса — РФ придется спасать этот «осколок Русского мира». Для открытия второго фронта время выглядит благоприятным — США не до европейских дел, а у ЕС и Британии еще нет сил для вооруженного противостояния с Россией.

Те же самые соображения актуальны для Китая. Иранская авантюра Трампа показала, что американская армия в условиях «войны дронов» не так грозна. Если Пекин решится на военный вариант воссоединения с Тайванем, то реального военного ответа у Штатов сейчас нет, кроме ядерного удара, на который Белый дом может и не решиться.

Совместный удар в Европе и на Востоке по позициям коллективного Запада выглядит более чем достойной и актуальной темой для закрытых переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина. Пока это кажется маловероятным, однако таким же маловероятным казалось возвращения Крыма в начале 2014 года и начало спецоперации в конце 2021 года.