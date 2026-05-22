Медведев обратился к участникам предварительного голосования «Единой России»

«Единая Россия» не позволит кандидатам предварительного голосования прятать свой статус, сообщается в Telegram-канале партии со ссылкой на председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Медведев отметил, что членство в партии или принадлежность к институту ее сторонников является обязательным условием для участия в выборах.

«Это наша принципиальная позиция и показатель честности перед избирателями. Если кандидат решил идти в Госдуму под флагом Единой России, то он должен подтвердить серьезность своих намерений», — сказал он.

Медведев добавил, что кандидат должен разделять ценности партии и ответственность перед людьми.