Глава Тывы попросил у Путина поддержки на выборах главы республики
Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг попросил президента России Владимира Путина поддержать его намерение участвовать в выборах главы региона в 2026 году.
Путин принял с докладом в Кремле главу республики Тыва Ховалыга.
«Если вы дадите добро на мое участие в выборах главы региона, мы с командой готовы продолжить эту работу для достижения поставленной вами цели. В поддержке жителей Тувы при вашем положительном решении, я уверен», — цитирует его РИА Новости.
