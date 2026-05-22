В Кремле назвали чудовищным удар ВСУ по колледжу в ЛНР

В Кремле назвали чудовищным преступлением киевского режима удар ВСУ по Старобельскому профессиональному колледжу педуниверситета в ЛНР.

«Чудовищное преступление. Это очередное преступление киевского режима, удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, под удар в Старобельске также попало здание благотворительного фонда. Число пострадавших достигло 39.

В беседе с RT заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что удар ВСУ в Старобельске был целенаправленным.