Лавров заявил, что Россия осознает необходимость компромисса по Украине

Россия понимает, что урегулирование российско-украинского конфликта будет плодом компромисса. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он отметил, что недавно российский президент Владимир Путин, комментируя переговоры с США по Украине, сказал, что у российской стороны есть принципиальная позиция и она ее добьется либо переговорами, либо боевыми действиями.

«Но мы понимаем, что окончательное урегулирование будет плодом компромисса, как и любой вопрос, так или иначе охватывающий несколько государств», — сказал Лавров.

До этого заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не получала от Украины никаких сигналов о готовности к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо отдать войскам приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса и других регионов, которые вошли в состав РФ, тогда можно будет перейти к обсуждению конкретных параметров мира.