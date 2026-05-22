Володин выступил с обвинением в адрес Пашиняна

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале в «Максе»заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит в отношении России недружественную линию.

По его словам, армянский лидер «цинично использует возможности, которые предоставляются нашей страной».

«Это непорядочно», - написал Володин.

Ранее депутаты Госдумы уже выражали мнение, что политика Пашиняна вступает в противоречие с союзническими отношениями двух стран. Официальной реакции Еревана на это заявление пока не последовало.