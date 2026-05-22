Володин: вредившие РФ и уехавшие из нее предстанут перед судом

Граждане, оскорбившие участников СВО, финансировавшие ВСУ и разрушавшие РФ, по возвращении в Россию из-за границы должны будут предстать перед судом. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью "Вестям".

По его словам, следует разделить выезжающих за пределы государства на две категории: тех, кто уезжает на отдых, работу или учебу, а затем возвращаются, не нарушив никаких законов, и на тех, кто оскорбил участников специальной военной операции, разрушал российское государство, высказываясь или финансируя недружественные страны и вооруженные силы Украины.

"Такие есть. Они понаделали заявлений, хлопнули громко дверью. Много их среди деятелей культуры, которые состояние сколотили именно благодаря тому, что наши граждане ходили на их спектакли, концерты, и они уехали. Как жизнь показала, там они никому не нужны. Сейчас приходит осознание. Но для того чтобы вернуться обратно, надо прежде предстать перед судом", - сказал он.

По мнению Володина, именно суд должен определить меру ответственности каждого, кто до этого совершил преступление.

