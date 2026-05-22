Володин: вредившие РФ и уехавшие из нее предстанут перед судом

Граждане, оскорбившие участников СВО, финансировавшие ВСУ и разрушавшие РФ, по возвращении в Россию из-за границы должны будут предстать перед судом. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью "Вестям".
По его словам, следует разделить выезжающих за пределы государства на две категории: тех, кто уезжает на отдых, работу или учебу, а затем возвращаются, не нарушив никаких законов, и на тех, кто оскорбил участников специальной военной операции, разрушал российское государство, высказываясь или финансируя недружественные страны и вооруженные силы Украины.
"Такие есть. Они понаделали заявлений, хлопнули громко дверью. Много их среди деятелей культуры, которые состояние сколотили именно благодаря тому, что наши граждане ходили на их спектакли, концерты, и они уехали. Как жизнь показала, там они никому не нужны. Сейчас приходит осознание. Но для того чтобы вернуться обратно, надо прежде предстать перед судом", - сказал он.
По мнению Володина, именно суд должен определить меру ответственности каждого, кто до этого совершил преступление.
"Мы со своей стороны должны сделать все для того, чтоб защитить Россию от тех, кто ее разрушал, кто оскорблял ее защитников. Родина у нас одна. И закон один для всех", - отметил председатель палаты парламента.