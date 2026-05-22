Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно атакуют невоенные цели, поэтому нужно быстрее выполнить задачи специальной военной операции (СВО) на Украине.

Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя удар по колледжу в Луганской народной республике (ЛНР), передает РИА Новости.

«Они постоянно атакуют невоенные цели, в этом вся суть киевского режима. Поэтому надо побыстрее выполнять задачи специальной военной операции и все это завершать нашей победой», — обозначил Картаполов.

Парламентарий также заявил, что киевский режим ничто не изменит, «кроме полного обнуления».

Ранее стало известно, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Старобельский профессиональный колледж педагогического университета в ЛНР пострадали 35 человек. В момент удара в здании общежития находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.