Патрушев проведет консультации с делегацией Вьетнама

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев проведет 22 мая в Москве российско-вьетнамские консультации по вопросам взаимодействия двух стран в морской сфере, сообщает пресс-служба Морской коллегии.

"С участием представителей министерств, ведомств и ряда корпораций будет обсуждено взаимодействие в сфере военно-морскогосотрудничества, судостроения, обеспечения безопасности судоходства, а также подготовки кадров для морской отрасли двух стран. Вьетнамскую делегацию возглавит заместитель премьер-министра правительства Вьетнама Фан Ван Зянг", - говорится в сообщении.