Захарова сравнила атаку ВСУ по колледжу с расправами нацистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа прицельным террористическим ударом по детям.

«Террористы бьют по детям, прицельно и с наслаждением», — цитирует её РИА Новости.

Захарова сравнила данный теракт с расправами нацистов со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны.

ВСУ в ночь на 22 мая с помощью БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет, 35 человек получили ранения.

Под завалами после атаки ВСУ пока ещё остаются дети. На данный момент на поверхность подняты трое пострадавших.