Атака ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова РИА Новости, напомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в войну.

Дипломат, комментируя атаку ВСУ в Старобельске, указала на то, что террористы «прицельно и с наслаждением» бьют по детям. «Террористы бьют по детям, - сказала она. – Вспомнила, как нацисты в годы Великой Отечественной войны расправились со школьниками в Керчи». На Западе «молчат все». «Особенно живодерски» молчание, по словам официального представителя МИД РФ, демонстрируют те, кто «регулярно заслушивать фейки Зеленского» о якобы украденных Москвой детях.

ВСУ ночью, как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, атаковали в Старобельске общежитие и учебный корпус колледжа. В момент удара там были 86 детей от 14 до 18 лет. Пострадали, по его данным, 35 человек.

По последним данным, более 10 человек остаются под завалами общежития после обрушения из-за удара беспилотника ВСУ.