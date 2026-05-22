Глава комиссии США по искусству заявил, что приедет на ПМЭФ послушать Путина

Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук заявил, что приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и будет присутствовать на пленарном заседании, где ожидается выступление президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Кук добавил, что в Госдепе подтвердили его приглашение на пленарное заседание и выступление Путина.

Чиновник добавил, что станет первым официальным представителем американских властей на форуме за несколько лет.

До этого директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал, что западные бизнесмены подают заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме, но не афишируют это.

В этом году XXIX Петербургский международный экономический форум будет проходить с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум». Страной-гостем станет Саудовская Аравия: проведение ПМЭФ приурочено к 100-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Россия также традиционно направила приглашения на форум странам СНГ. Ожидается и участие официальных делегаций и представителей бизнеса из государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В расширенной программе форума заявлено 150 мероприятий.

