В МИД РФ высказались о возвращении американского бизнеса

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков в разговоре с «Ведомостями» высказался о присутствии американского бизнеса на российском рынке.

Рябков подчеркнул, что бизнес Соединенных Штатов Америки (США) по-прежнему сохраняет интерес к России и ждет, когда сможет вернуться.

Однако США продолжают вводить санкции в отношении партнеров России, запрещая им покупать российские энергоносители и пресекают возможность сотрудничества в других областях.

Раскрыто понятие «духа Анкориджа» для России

Сергей Рябков также раскрыл, что значит для России понятие «духа Анкориджа» и высказался о совместной работе с США по восстановлению межгосударственного сотрудничества.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин назвал причину планирующейся поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и американского бизнесмена Джареда Кушнера в Россию.