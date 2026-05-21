Слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что Россия снова стала врагом ФРГ, отражают тенденции реваншизма.

Так его заявление прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью РИА Новости.

«Его риторика в полной мере отражает тенденции реваншизма и реабилитации нацизма, по сути. Однако простые немцы вряд ли поддерживают эту оголтелость и искусственное наращивание российской угрозы», — сказал он.

По его словам, именно отсюда и взялась «оголтелая» поддержка Украины со стороны Берлина. Депутат подчеркнул, что раздувание российской угрозы стало еще одной причиной падения рейтингов правящей коалиции в ФРГ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Германию в приравнивании СССР к Третьему рейху. По ее словам, Писториус последовательно и кропотливо работает над формированием в немецком общественном сознании образа вечной «угрозы со стороны России».