Российские дипломаты направили официальное требование к Госдепу США

Российское дипломатическое представительство в США направило официальный документ в Госдепартамент, касающийся двух россиян, отбывающих наказание во флоридской тюрьме, передает ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь посольства Андрей Бондарев, речь идёт о Сергее Ивине и Олеге Ольшанском — гражданах РФ, которые были экстрадированы из Болгарии по запросу американской стороны. Им вменяют нарушения экспортного контроля Соединённых Штатов.

По словам Бондарева, посольство держит на постоянном контроле судьбу обоих соотечественников. В связи с этим дипломаты оформили ноту, в которой потребовали от американских властей гарантировать Ивину и Ольшанскому надлежащие условия содержания, соответствующие как международным правовым нормам, так и внутреннему законодательству США.

В числе ключевых требований — гуманное обращение, полноценное питание и своевременное предоставление необходимой медицинской помощи.