Ушедший в отставку приграничный губернатор ответил на вопрос о будущем месте работы

Ушедший в отставку губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос о будущем месте работы.

Об этом сообщает журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Решение будет — и его озвучат, пока сказать ничего не могу», — сказал Гладков. Каких-либо других подробностей о будущей должности он не привел.

Бывший чиновник также признался, что скучает по жителям Белгородской области.

Гладков сделал откровенное признание по поводу должности губернатора

Ранее стало известно, что главы Белгородской и Брянской области — Вячеслав Гладков и Александр Богомаз — ушли в отставку по собственному желанию. Сообщалось, что врио губернатора Белгородской области назначили участника программы «Время героев» Александра Шуваева, а врио губернатора Брянской области — выпускника «Школы губернаторов» Егора Ковальчука.