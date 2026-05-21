В Кремле оценили планы Трампа насчет Кубы

К бывшим и действующим руководителям нельзя применять граничащие с насилием методы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал выдвинутые США обвинения против экс-председателя компартии Кубы Рауля Кастро.

"Мы считаем, что ни в коем случае нельзя к высшим действующим руководителям государства применять такие методы, граничащие с методами насилия. Собственно, мы не первый раз это видим и не одобряем это все", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что блокада Кубы со стороны США влечет катастрофические последствия для простых жителей на острове.

"Сама по себе блокада острова носит беспрецедентный характер, имеет катастрофические гуманитарные последствия для простых людей на острове", - констатировал он.

Что касается ввода авианосной группы США в Карибское море, то дальнейшая игра мускулами в регионе способна лишь ухудшить положение кубинцев, отметил Дмитрий Песков.

На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа резко усилила давление на Кубу. Американский лидер полагает, что сценарий, реализованный в Венесуэле, может быть повторен и там.