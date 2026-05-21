Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что для начала вооруженного конфликта между Россией и НАТО будет достаточно одной провокации Запада. Об этом сообщает NEWS.ru.

Западные страны, по словам парламентария, фактически готовятся к наступательным действиям на Восток, а не к обороне.

Политик отметил, что военный «шенген», чтобы быстро перебросить танки на Восток, а также загружены до предела заказами заводы, которые оборонными еще вчера не были.

Депутат считает, что Москве не надо упускать из виду эти приготовления и надо быть готовыми встретить во всеоружии.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил с инициативой принять Украину в альянс, используя модель, применённую в 1955 году к Западной Германии.