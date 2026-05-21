«Вынужденная мера»: Путин заявил, что Россия не втянется в гонку вооружений

Москва не собирается участвовать в гонке вооружений, если это будет негативно сказываться на социально-экономическом развитии страны. Об этом в четверг, 21 мая, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Глава государства подчеркнул, что дополнительные меры по обеспечению безопасности России и ее союзников являются вынужденными в условиях растущей геополитической напряженности.

— Мы принимаем эти меры осторожно и взвешенно, стремясь избежать вовлечения в полномасштабную гонку вооружений, которая может повредить экономическому развитию нашей страны, — передает слова Путина РИА Новости.

Днем 21 мая началась совместная российско-белорусская тренировка ядерных сил. Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко наблюдают за ней по видеосвязи. Масштабные учения проходят c 19 по 21 мая.

Министерство обороны уточнило, что в них участвуют 65 тысяч военнослужащих, задействованы более 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок.

Ядерные отношения между Москвой и Минском укрепились после 2023 года. Сначала Россия заявила о намерении разместить свое оружие на территории Белоруссии, а позже был подписан договор о гарантиях безопасности, в том числе предполагающий использование ядерных сил для защиты союзного государства.