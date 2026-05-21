Путин: Ядерная триада должна и дальше гарантировать суверенитет РФ и Беларуси

Ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства РФ и Беларуси. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время совместной с Беларусью тренировки ядерных сил, сообщило агентство БЕЛТА.

По словам российского лидера, с учетом новых угроз и рисков важно "обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне".

Отметим, что РФ и Беларусь впервые участвуют в таких совместных учениях.