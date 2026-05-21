Захарова жестко высказалась по решению МОМУТ по Младичу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва жестко отреагирует на решение Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в отношении бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича. На брифинге дипломат назвала отказ в досрочном освобождении тяжелобольного осужденного для лечения «показательной пыткой» и «вопиющим случаем демонстративного наказания», пообещав вынести эту тему на обсуждение в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН.

«А что это как не показательная пытка неизлечимо больного человека? С даже нескрываемым, так сказать, отношением сегрегационных таких установок", — заявила Захарова.

Дипломат отметила: "Мы обязательно отреагируем на этот вопиющий случай демонстративного наказания в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН. Отдельно остановимся на нем в июне в ходе очередного обзора деятельности механизма так называемого". Мария Захарова добавила: "В соответствии с результатами Совета Безопасности ООН продолжим настаивать на закрытии этого буквально карательного инструментария».

По словам представителя МИД, решение МОМУТ вновь продемонстрировало «бесчеловечную сущность механизма» и его «выраженные антисербские наклонности».

Захарова указала на серьезные системные проблемы в деятельности трибунала, связанные с несоблюдением элементарных принципов гуманности, беспристрастности и справедливого обращения с осужденными. С возмущением дипломат сравнила риторику западных стран, которые любят поучать другие государства по вопросам содержания заключенных, с реальным положением дел в гаагской тюрьме. Мария Захарова указала:

«Мне просто интересно, все эти структуры, неправительственные организации, которые занимаются мониторингом содержания заключенных... все эти брюссельские бесконечные какие-то спецдокладчики, вот они все где?" Она спросила: "Не хотят подъехать в Гаагу и посмотреть, в каких условиях содержится Ратко Младич?».

Напомним, что 22 ноября 2017 года Ратко Младич был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов войны. Он скрывался почти 16 лет и был арестован в Сербии в мае 2011 года, после чего экстрадирован в Гаагу. В 2025 году наследник трибунала, МОМУТ, уже отклонил запрос защиты на досрочное освобождение по состоянию здоровья. В апреле 2026 года сын Младича Дарко сообщил, что генерал перенес инсульт, а 24 апреля защита подала срочный запрос об освобождении для лечения в Сербии в связи с критическим ухудшением его состояния.

По словам Дарко Младича, 5 мая он заявил, что в Гааге намеренно затягивают подготовку заключения, по сути, оставляя генерала умирать в тюрьме. Россия намерена использовать председательство в соответствующих органах ООН, чтобы принудить механизм к пересмотру решения или, как минимум, привлечь внимание мирового сообщества к ситуации.