Лидеры СГ переговорили в ходе совместной тренировки ядерных сил

В ходе совместной тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения лидеры Союзного государства Владимир Путин и Александр Лукашенко связались по видеоконференцсвязи, передает 21 мая БЕЛТА.

© Российская Газета

Констатировав, что это первая совместная тренировка, Президент Беларуси обратил внимание, что по элементам, по составляющим, генеральные штабы, министры обороны проводят ее ежеквартально, правда, без лидеров СГ.

Уточнив, что еще зимой президенты обсуждали перспективу своего участия. Лукашенко заявил, что абсолютно поддерживает коллегу.

"Но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать совместное Отечество от Бреста до Владивостока," - сказал он, добавив при этом, что "коль что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться".

Обращаясь к российскому президенту, глава Беларуси сообщил, что объехал все объекты на востоке и в центре страны - все находятся в хорошем состоянии.

"Здесь присутствуют генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны совместной нашей работой", - подчеркнул он, выразив уверенность, что запланированные мероприятия пройдут нормально. "Естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем этим заниматься, защищая жизнь наших людей", - резюмировал Лукашенко.

Обозреватели уточняют, что глава белорусского государства вышел на связь с российским коллегой, находясь на пункте управления Министерства обороны. Ранее ему было доложено о замысле проведения тренировки. Отработка соответствующих мероприятий проводится во взаимодействии с российской стороной. Находясь в Осиповичском районе Могилевской области, Верховный главнокомандующий РБ осмотрел парк техники ракетной бригады и посетил командный пункт.