В МИД РФ объяснили радость Зеленского от ударов по России
Представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге сообщила, что киевские власти демонстрируют открытую радость по поводу атак Вооруженных сил Украины на российские территории. Дипломат подчеркнула, что на Банковой с удовлетворением воспринимают действия боевиков, которые наносят удары по гражданским объектам, включая жилые дома и социальные учреждения, а также подвергают опасности женщин, детей и пожилых людей.
Захарова также указала, что Владимир Зеленский цинично хвастается перед своими западными спонсорами осуществленными терактами, в том числе при их прямой помощи.
Захарова сравнила Зеленского с Гитлером
По словам официального представителя, украинский лидер заявляет о новых ограничительных мерах против России и продолжает курс на эскалацию конфликта.