Представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге сообщила, что киевские власти демонстрируют открытую радость по поводу атак Вооруженных сил Украины на российские территории. Дипломат подчеркнула, что на Банковой с удовлетворением воспринимают действия боевиков, которые наносят удары по гражданским объектам, включая жилые дома и социальные учреждения, а также подвергают опасности женщин, детей и пожилых людей.

Захарова также указала, что Владимир Зеленский цинично хвастается перед своими западными спонсорами осуществленными терактами, в том числе при их прямой помощи.

Захарова сравнила Зеленского с Гитлером

По словам официального представителя, украинский лидер заявляет о новых ограничительных мерах против России и продолжает курс на эскалацию конфликта.