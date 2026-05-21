Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия слышит заявления из европейских столиц о необходимости вести диалог с Москвой, и подтверждает готовность. Так он ответил на вопрос ТАСС об обсуждении в Европе кандидатур на роль переговорщика с Россией.

По словам Пескова, за последние 3-4 недели в Кремле слышали заявления от президента Финляндии Александера Стубба, а также из Берлина о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить.

«Русские готовы к разговору», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что в Москве считают: говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации. Именно этим, по его словам, сейчас занимаются европейцы. Если же такая модальность в поведении Европы сменится в пользу диалога, в России это будут только приветствовать.

Более того, ранее Дмитрий Песков говорил, что европейские лидеры могут позвонить Путину, если хотят контактов. По его словам, Путин для них близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка.